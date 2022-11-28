"Если кто-то совершит ту же ошибку, что и в 2014 г. с Минском, это не станет окончанием войны, это не будет миром. Я думаю, что об этом публично говорили и другие лидеры, что нет такого понимания мира, которое отличалось бы от украинского понимания мира", - сказала И. Шимоните в интервью агентству "Укринформ".

Премьер утверждает, что война, вероятно, закончится какими-то переговорами, но никто не имеет права обязывать Украину вести переговоры, тем более, если Россия продолжит диктовать условия, а не будет заинтересована в переговорах.

"Россия хочет, чтобы другие страны приняли случившееся как fait accompli (свершившийся факт – ЭЛЬТА). Им нужно время, им нужны усилия, чтобы восстановить свой военный потенциал, другие возможности, перестроить экономику с учетом санкций. Может быть, они хотят подождать пару лет, пока в некоторых странах Европы или США сменятся правительства, может быть, много вкладывают в эти изменения, добиваются того или иного результата", - рассуждает политик.

"Но это не конец войны. Я думаю, что целью переговоров должно быть окончание войны", - добавила она.