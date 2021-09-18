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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у оппозиционных "крестьян" есть право объявлять вотум недоверия, однако она сказала, что оппозиция могла бы работать конструктивнее.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

Об этом она сказала после ультиматума, объявленного Литовским союзом крестьян и зеленых. "Крестьяне" заявили, что если их условия не выполнят в течение трех недель, то премьера ждет интерпелляция.

"Я уважаю демократию и Конституцию Литвы, там ясно описаны процедуры – если кому-то не нравится министр или премьер, можно инициировать интерпелляцию, или недоверие всему правительству", – сказала в пятницу Шимоните.

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"Что я могу сказать: их воля. Если они видят основания, могут это делать, их за руку никто не держит", – прибавила премьер.

Требования "крестьян" заключается в том, чтобы Шимоните в течение трех недель отмежевалась от "увеличивающей налоговое бремя для жителей налоговой реформы", в корне изменила стратегию управления пандемией COVID-19 и вакцинации, публично отчиталась о затратах на управление кризисом с мигрантами, а также назвала четкие сроки, когда нелегальные мигранты будут возвращены в государства происхождения.

Шимоните сказала, что правительство работает в сложных условиях, пытается заручиться помощью.

"А то, что кому-то это не понравится, это реально и понятно. Отчасти это работа оппозиции, только она могла бы быть конструктивнее", – сказала премьер.

"Если господин Карбаускис хочет говорить ультиматумами - это его право", – продолжила она.

У "крестьян" в сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – 22 парламентария. В соответствии с уставом сейма, вынесение вотума недоверия премьеру или министру может инициировать не менее одной пятой состава парламента, то есть не менее 29 членов сейма.

Однако чтобы отправить премьера Литвы или министра в отставку, за это во время тайного голосования должно проголосовать не менее половины всех членов сейма, то есть не менее 71 депутата.

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