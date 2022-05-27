Она призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата на июньском Европейском совете.

"Еще в 2013 году жители Украины твердо решили, что место их страны - в Европейском союзе, и сегодня они жертвуют своими жизнями за свободу Украины и ее европейское будущее", - сказала Шимоните для пресс-релиза.

"Европейскому союзу пора показать, что наши разговоры об открытых дверях для Украины - не просто пустые слова, и предоставить Украине статус кандидата на Европейском совете в июне", - добавила она.

По словам премьер-министра Литвы, способность Украины во время российского вторжения в рекордно короткие сроки представить ответы на вопросники ЕС огромного объема является одним из аргументов, доказывающих приверженность Украины европейскому пути.

Литва, со своей стороны, делает все возможное, чтобы ЕС как можно скорее дал ответ, предоставив Украине статус кандидата в члены Евросоюза, отметила премьер.

После начала в феврале Россией войны в Украине Киев подал заявку на вступление в Сообщество. Европейская комиссия должна высказаться за предоставление стране статуса кандидата в июне, но западные лидеры предупреждают, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия.

Шимоните и ее украинская коллега также обсудили ситуацию в Украине, гуманитарные потребности, поддержку, планы восстановления Украины, а также реакцию ЕС и НАТО на российское вторжение.