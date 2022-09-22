Премьер Литвы: думаю, что никто особо не боится этих вотумов недоверия

"Я уверена, что выстоят все (министры – ЭЛЬТА), поскольку те упреки, что приходилось слышать, либо редко стоят вотума недоверия, либо, по правде говоря, не по адресу. Много упреков, которые звучат в адрес министра Крейвиса, по правде говоря, инициаторы вотумов недоверия могли бы предъявить своим правительствам в прошлом. Наверное, было бы гораздо более обоснованно", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказала премьер, отметив, что жаль времени, которое приходится тратить, реагируя на вотумы недоверия.

"Это часть времени, часть контакта и, я думаю, что никто особо не боится этих вотумов недоверия. Просто немного жаль времени, которое приходится уделять самому процессу – тогда, когда нужно решать другие вопросы. Но таково право оппозиции. Но начинают выражать недоверие всем министрам по списку, я говорю логично, может тогда выражать недоверие правительству. Будет проще, быстрее, дешевле и меньше работы", - добавила И. Шимоните.