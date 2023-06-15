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Премьер-министр Ингрида Шимоните не будет требовать от министра финансов Гинтаре Скайсте и министра культуры Симонаса Кайриса каких-либо действий в связи с так называемым "чековым скандалом". Политик уверяет, что реакция членов правительства на эту резонансную историю – их личное решение.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© ELTA / Marius Morkevičius

Ничего не собираюсь делать. Считаю, что министры реагируют на эту ситуацию так, как считают нужным", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT radijas в четверг.

По мнению премьер-министра, реакция министра финансов Г. Скайсте и бывшего министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене на разгоревшийся скандал была личными решениями политиков, принятыми без какого-либо давления со стороны главы правительства.

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"Министр финансов решила вернуть деньги даже за тот период, когда самоуправление собирало чеки, но, естественно, что этих чеков уже нет, так как этого не требует закон о бухгалтерском учете", — пояснила консерватор.

Simonas Kairys
Simonas Kairys
© ELTA / Andrius Ufartas

"Если министр финансов решила, что хочет так поступить, она могла так поступить. Это ее личное решение. Но я точно не требовала от министров таких решений и требовать не буду", – подчеркнула она.

Такой же позиции премьер-министр придерживается и по отношению к министру С. Кайрису, который, по словам президента, "вообще делает вид, что ничего не случилось".

"Я доверяю министру и уж точно не буду требовать от министра никаких действий, в которых он сам не видит необходимости", – повторила премьер.

ELTA напоминает, что на фоне разгоревшегося "чекового скандала" бывшие члены Каунасского горсовета, ныне действующие министры Г. Скайсте и С. Кайрис также заявили, что не могут обосновать свои расходы чеками и счетами. Однако министр финансов заявила, что, когда возникла такая ситуация, она вернула Каунасскому самоуправлению часть использованных средств – почти 14 тысяч евро.

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