Ничего не собираюсь делать. Считаю, что министры реагируют на эту ситуацию так, как считают нужным", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT radijas в четверг.

По мнению премьер-министра, реакция министра финансов Г. Скайсте и бывшего министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене на разгоревшийся скандал была личными решениями политиков, принятыми без какого-либо давления со стороны главы правительства.

"Министр финансов решила вернуть деньги даже за тот период, когда самоуправление собирало чеки, но, естественно, что этих чеков уже нет, так как этого не требует закон о бухгалтерском учете", — пояснила консерватор.

Simonas Kairys © ELTA / Andrius Ufartas

"Если министр финансов решила, что хочет так поступить, она могла так поступить. Это ее личное решение. Но я точно не требовала от министров таких решений и требовать не буду", – подчеркнула она.

Такой же позиции премьер-министр придерживается и по отношению к министру С. Кайрису, который, по словам президента, "вообще делает вид, что ничего не случилось".

"Я доверяю министру и уж точно не буду требовать от министра никаких действий, в которых он сам не видит необходимости", – повторила премьер.

ELTA напоминает, что на фоне разгоревшегося "чекового скандала" бывшие члены Каунасского горсовета, ныне действующие министры Г. Скайсте и С. Кайрис также заявили, что не могут обосновать свои расходы чеками и счетами. Однако министр финансов заявила, что, когда возникла такая ситуация, она вернула Каунасскому самоуправлению часть использованных средств – почти 14 тысяч евро.