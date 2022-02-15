Премьер Литвы: должно стать меньше коронавирусных ограничений

"Я действительно думаю, что этих ограничений должно стать меньше, если только не произойдет что-то непредвиденное, скажем, где-то в мире вдруг появится какая-то новая мутация", — сказала во вторник радиостанции LRT Шимоните.
Премьер-министр согласна с мнением министра здравоохранения Арунаса Дулькиса о том, что пандемия в Литве достигла своего пика, но, по ее словам, ситуация по-прежнему сложная.
"Возможно, мы уже прошли пик заболеваемости, но на других фронтах ситуация сложнее, потому что реанимация пока значительно не освободилась. Больничные койки, те простые (...), их заполненность увеличивается", — сказала Шимоните.
Премьер-министр считает, что в ближайшие недели могут быть зафиксированы более высокие показатели смертности, о чем свидетельствует рост числа заражений среди пожилых людей.
В понедельник правительство решило отказаться от проверки документов, связанных с COVID-19, по прибытии в Литву из стран Европейского Союза (ЕС).
Правительство также решило отказаться от дополнительных требований к тестированию для непривитых и не переболевших коронавирусом путешественников из стран ЕС и Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и карликовых европейских стран (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан).
Путешественникам из любой страны, прибывающим в Литву с понедельника, также больше не нужно самоизолироваться.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: надо готовиться к осенней волне, когда коронавирус вернется (8)
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во...
"Чудо на то и чудо, что оно закончится". Что происходит с экономикой Беларуси?
Политический курс фактических белорусских властей...
Коронавирус в Литве: 7432 новых случая и 29 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 7432 новых случая...
На прилавках появились первые литовские огурцы, их стоимость лишает дара речи (5)
В Кедайняй собирают урожай первых литовских...
Коронавирусом заболел министр обороны Литвы (13)
Коронавирусом заболел министр обороны Литвы Арвидас...