Она обратила внимание, что важно не конкурировать с национальными мерами.

"На уровне ЕС мы ищем противоречивые решения - и как максимально помочь Украине в борьбе с российской агрессией, и как укрепить энергоэффективность и устойчивость ЕС, чтобы нельзя было манипулировать нашими обществами и энергетическими системами", — заявила И. Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции в Вильнюсе.

"Мы согласны с Грецией, что необходим европейский ответ на эти проблемы, потому что национальные меры в определенном масштабе адекватны и удовлетворительны, но важно не конкурировать национальными мерами или их щедростью, так как это вызовет проблемы не только для энергетических систем, но и для общего рынка ЕС", - добавила она.

Премьер-министр заявила, что новый пакет ЕС содержит немало мер, которые можно оценить положительно, однако "еще предстоит проделать дополнительную работу".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также выразил надежду, что министры энергетики ЕС договорятся об общих энергетических решениях.

"Мы тесно сотрудничаем с Литвой как на своем уровне, так и с министрами энергетики, и мы нашли конкретные решения, которые позволили нам снизить цены на газ. Надеюсь, что эти решения будут согласованы на уровне министров энергетики и таким образом будет снижено то давление, которое мы все ощущаем", - сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции.

Премьер-министр Греции также подчеркнул, что если министры энергетики не договорятся, это "будет провалом".

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС совместно закупать газ, ограничить цены на газовой бирже TTF, еще больше снизить спрос на газ и принять новые меры для прозрачного использования инфраструктуры и солидарности. ЕК также предложила создать новый индекс цен на сжиженный природный газ к марту следующего года.