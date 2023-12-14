Премьер Литвы: дискуссии об обороне ведут к новому налогу

"Мы должны говорить не просто о мистическом выделении 3% ВВП на национальную безопасность и оборону, а о том, откуда должны взяться эти полпроцента. В моем понимании это неизбежно ведет к дискуссии о налогах", - журналистам в Сейме сказала И. Шимоните.
"Все государственные счета оплачиваются одним способом – через налоги", - сказала она.
По словам премьер-министра, при решении вопросов увеличения расходов на национальную оборону также должно быть достигнуто соглашение между политическими партиями.
И между этими партиями, подчеркнула она, разногласий по этому вопросу становится все меньше.
"Если между партиями будет консенсус, и мне кажется, что этого скептицизма осталось меньше, то после того, как мы договоримся о сроке и о финансах, остается только договориться о том, кто и как разделит счет", - сказала премьер, отметив, что консерваторы поддерживают идею всеобщего призыва.
"Когда подписывалось соглашение между партиями, это соглашение было подписано с отдельным мнением Союза Отечества. Выступали за всеобщую воинскую обязанность. Вероятно, это была единственная партия, подписавшая национальное соглашение, выступая за всеобщую воинскую обязанность. Мы не скрывали, что, если между политическими партиями не будет консенсуса по этому вопросу, мы все равно включим этот вопрос в программу нашей партии на выборах следующего года и будем добиваться мандата избирателя, чтобы мы могли реализовать такое решение", - добавила И. Шимоните.