Премьер: Литва - в числе стран, которые упорно борются за включение патриарха Кирилла в санкционный список

"Литва - в числе стран, которые упорно борются за включение патриарха Кирилла в санкционный список Европы. У нас есть несколько коллег, которые, к сожалению, помогают ему этого избежать, но мы делаем все возможное, чтобы смягчить этот вопрос. Этот человек заслужил место в санкционном списке", – сказала Шимоните в интервью Ukrinform.

Политик отметила, что влияние патриарха на Литву невелико, поскольку Литва - католическая страна, а православных в ней немного.

"Второе по величине нацменьшинство в Литве - поляки, а они - католики. Литовская православная церковь - часть Московского патриархата. Когда началась война, я провела встречу с религиозными лидерами, включая православных, чтобы обсудить помощь религиозных общин, включая помощь беженцам, в том числе из Украины. Тогда православная церковь сделала очень обоснованное заявление. К сожалению, через короткое время они передумали", – сказала премьер.

Шимоните заметила, что те, кто не согласился с позицией Московского патриарха, были вынуждены покинуть церковь, и это проблема для тех православных в Литве, которые поддерживают Украину и не верят заявлениям России о "священной войне".

Также по ее словам, это является проблемой для тех, кто знает, что патриарх Кирилл - это, скорее политическая и военная фигура, а не церковный лидер.

"У них просто напросто нет церкви, в которую они могли бы пойти. Это проблема и для православных украинцев, которые находятся в Литве. Есть инициатива части православных, которые просят управления из Константинополя, но это церковный вопрос, это решается непросто. Московский патриархат сейчас пытается подчиняться основной линии Кремля, но его влияние в Литве ограничено. Те, кому это казалось неприемлемым, просто ушли из Церкви", – сказала глава правительства Литвы.

Напомним, что после начала войны в Украине МВД запретил въезд в Литву патриарху Кириллу. МВД указал, что по предложению МИДа, патриарха включили в "черный список" с 23 июня как близкого соратника Владимира Путина.