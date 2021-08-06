"Хотя сейчас проект придется финансировать из собственных средств, я не исключаю, что дискуссия с Еврокомиссией и другими ведомствами Евросоюза о том, что ЕС должен разделить с нами затраты на охрану границ ЕС, в будущем может быть достаточно острой и, возможно, даже результативной", - заявила в четверг в передаче литовского телеканала LRT "Тема дня" глава правительства Литвы.

Она также подчеркнула, что из-за этого важно обеспечить, чтобы проект был реализован не только в короткое время, но и прозрачно.

"В таком случае проект лучше реализовать прозрачно и ясно, чтобы это не стало позже препятствием, чтобы можно было претендовать на какую-нибудь финансовую компенсацию", - заявила И. Шимоните.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра из сварной стержневой сетки, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы Y, на которых будет смонтирована колючая проволока, так называемая "концертина".

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву, правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из "концертины".

Предположительно, строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Необходимость физического барьера на границе с Беларусью в понедельник подчеркнула и еврокомиссар Илва Йоханссон в ходе своего визита в Литву.

Она не могла сказать, будет ли строительство финансироваться из фондов ЕС. Однако не исключила, что ЕС поможет Литве с приобретение необходимого для охраны границы оборудования.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.