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Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердить Европейское фармацевтическое агентство.
Премьер: Литва не будет использовать российскую вакцину "Спутник V"
© Zuma Press / Scanpix

Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины.

"Наш портфель вакцины состоит не из одной вакцины, которые либо уже зарегистрированы или регистрируются, или на пути к регистрации, а некоторые, вероятно, не будут зарегистрированы в ближайшее время, но появятся и другие, поэтому я действительно уверена, что этот вопрос нам рассматривать бессмысленно", – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT.

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Глава правительства сказала, что общество будет привито вакцинами, которые производятся "в странах трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, которые приняты совместно с другими государствами ЕС о совместных закупках вакцин, действительно обеспечивают вакцинирование нашего общества без тех прививок, которые производятся не в странах ЕС и не в странах трансатлантического партнерства", – отметила И. Шимоните.

Премьер сказала, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

"Усилия предложить странам Европы и другим странам вакцину, когда жители самой России еще не все привиты, кажется очередной геополитической игрой, у меня это не вызывает сомнений", – считает премьер.

В Европе в последнее время активизируется дискуссия по возможности использования китайских и российских вакцин.

Венгрия первой в ЕС утвердила российскую и китайскую прививки, не дожидаясь общего решения ЕС, чешский премьер сообщил, что рассматривает такую возможность.

Не упоминая конкретных стран И. Шимоните сказала, что сожалеет о том, что некоторые государства ЕС решили использовать вакцины, не утверждённые Европейским фармацевтическим агентством (ЕФА).

Лидеры Германии и Франции заявили, что российская и китайская вакцины могут быть использованы, если их утвердит ЕФА.

Большинство стран Запада скептически относились к российской вакцине, но настроения отчасти изменила публикация в престижном британском медицинском издании The Lancet, в которой утверждается, что эффективность вакцины "Спутник" против COVID-19 составляет 91,6%.

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