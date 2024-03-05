Премьер: к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединится Литва

"Это очень важная инициатива, особенно в данный период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились. Как и до сих пор, Литва по-прежнему будет поддерживать все форматы поддержки, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, защищая тем самым свободу всей Европы", – заявила И. Шимоните.