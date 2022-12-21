"Я думаю, что Центробанк мог бы провести такое исследование. Насколько мне известно, готовясь вчера к презентации своего экономического обзора, они сделали такое общее исследование, готовы провести и более углубленное, но в основном вчера из уст Центробанка ответы прозвучали. Сейчас сложилась такая ситуация, когда совпало очень много факторов, которые, к сожалению, все неблагоприятные", - журналистам в Сейме сказала И. Шимоните.

По ее словам, в презентации экономического обзора Центробанка указано, насколько за этот год изменились закупочные цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию.

"Не будем забывать о ситуации, которая сложилась на рынке зерна не без усилий Владимира Путина по созданию искусственных продовольственных проблем, прежде всего в странах третьего мира. И, по сути, хотя то напряжение, которое существовало в начале этого года, когда цены иногда поднимались с долгосрочных уровней, спало, потому что появился Черноморский коридор, появились какие-то другие решения, и рынки несколько приспособились, тем не менее цены остаются на уровне около 50 проц. выше среднего многолетнего", - сказала И. Шимоните.

"Очевидно, что это не может не сказаться. Плюс шок от цен на энергоносители, который тоже случился в этом году, это в общей форме указано в презентации Центробанка. Я думаю, что можно подробнее рассмотреть отдельные рынки, а в остальном ответ очень простой – очень большой ценовой шок: в первую очередь за счет цен на сырье, а также за счет цен на энергоносители, и все это переносится и на цены на продукты", - также отметила она.

Премьер также отмечает, что из-за цен на энергоносители у государства больше возможностей для вмешательства в рынок. Между тем, по ее словам, у правительства меньше инструментов для оказания влияния на цены на услуги.

"Скажем, цены на отопление регулируются, цены на газ регулируются, общественное электроснабжение регулируется и есть способы как можно повлиять на саму цену, этим занимается правительство и на это в бюджете следующего года предусмотрены немалые средства", - сказала И. Шимоните.

"Когда мы говорим о ценах, таких как на продукты питания или какие-то услуги, здесь, по сути, политика правительства самая целенаправленная, что и делается в бюджете следующего года. Просто индексировать те доходы, которые зависят от государства, чтобы сохранить покупательную способность населения", - добавила она.