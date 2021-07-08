Он добавил, что Литва может рассчитывать на поддержку в решении проблемы возросшего потока нелегальной миграции из Беларуси.

"Нужно решительно осудить миграцию, используемую как оружие против ЕС третьими странами, и в данном случае президент может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, так как мы тоже страдали от поведения такого типа в недавнем прошлом", - сказал П. Санчес журналистам в четверг в Шяуляй.

По его словам, миграция, с которой сейчас сталкивается Литва, вынуждает думать об общем договоре ЕС.

"То, что происходит в Литве с миграцией из Беларуси, показывает, что в ЕС необходимо заключить договор по миграции, и это будет основной дискуссией в течение нескольких лет", - сказал премьер Испании.

"Литва может рассчитывать на солидарность правительства Испании и гражданского общества Испании", - добавил он.

Литва в последнее время сталкивается с увеличившимися более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это - организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.

Правительство в этой связи объявило в стране экстремальную ситуацию.