Он добавил, что Литва может рассчитывать на поддержку в решении проблемы возросшего потока нелегальной миграции из Беларуси.
"Нужно решительно осудить миграцию, используемую как оружие против ЕС третьими странами, и в данном случае президент может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, так как мы тоже страдали от поведения такого типа в недавнем прошлом", - сказал П. Санчес журналистам в четверг в Шяуляй.
По его словам, миграция, с которой сейчас сталкивается Литва, вынуждает думать об общем договоре ЕС.
"То, что происходит в Литве с миграцией из Беларуси, показывает, что в ЕС необходимо заключить договор по миграции, и это будет основной дискуссией в течение нескольких лет", - сказал премьер Испании.
"Литва может рассчитывать на солидарность правительства Испании и гражданского общества Испании", - добавил он.
Литва в последнее время сталкивается с увеличившимися более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это - организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.
Правительство в этой связи объявило в стране экстремальную ситуацию.
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