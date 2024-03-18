Премьер и президент встретились и обсудили отставку Анушаускаса: "Не хватало активности"

"Я сообщила президенту о полученном в пятницу заявлении министра об отставке, и мы обсудили последующие шаги", – сказала И. Шимоните после встречи с президентом.

Как заявила глава правительства, ей не хватало активности А. Анушаускаса.

Новость о неожиданной отставке министра появилась в пятницу. Тогда А. Анушаускас ни подтвердил, ни опроверг распространявшиеся в социальных сетях слухи о его отставке, однако пресс-служба правительства в пятницу вечером распространила заявление, в котором говорилось, что премьер-министр получила заявление А. Анушаускаса о выходе из состава Кабинета Министров.