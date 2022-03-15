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Если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в стране продолжит улучшаться, правительство откажется от оставшихся ограничений, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Премьер: если коронавирусная ситуация в Литве продолжит улучшаться, откажутся от остальных ограничений
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если эти тенденции сохранятся, то правительство рассмотрит последние ограничения по коронавирусу, которые все еще действуют", — заявила премьер во вторник журналистам в Сейме.

Пока в стране остается требование носить медицинские маски или респираторы в магазинах, местах оказания услуг и другие рекомендации.

"Мы пока не можем сказать, что тенденция сокращения числа случаев очень явная. (...) Сейчас падение приостановилось, в лучшем случае ситуацию можно оценить как стабильную и не ухудшающуюся", — сказала Шимоните.

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По ее словам, самые отрадные данные приходят из реанимационных отделений: "Мы видим цифры, которых не видели уже полгода, может, даже больше".

По данным Департамента статистики, в настоящее время в больницах проходят лечение 1378 пациентов с COVID-19, из них 63 — в реанимации.

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