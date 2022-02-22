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Германия останавливает проект газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), и премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что влияние этого решения на цену на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и вероятных манипуляций Кремля.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"То, что правительство Германии приняло решение остановить сертификацию, не может изменить того факта, что газопровод не использовался для транспортировки газа, значит влияние на цены на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и от дополнительных манипуляций, которые кремлевский режим может предпринять", - сказала премьер журналистам во вторник.

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"Даже не существуя и не действуя, "Северный поток - 2" влияет на цены на газ, потому что мы всегда воспринимали "Северный поток - 2" как геополитический проект, и ничего здесь не изменилось", - добавила она.

Германский канцлер Олаф Шольц во вторник сообщил, что останавливает предназначенный для поставок российского газа в Германию "Северный поток - 2" в ответ на решение Москвы признать ДНР и ЛНР.

Находящаяся в Литве во вторник с визитом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Германия останавливает процедуры сертификации "Северного потока - 2".

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