"То, что правительство Германии приняло решение остановить сертификацию, не может изменить того факта, что газопровод не использовался для транспортировки газа, значит влияние на цены на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и от дополнительных манипуляций, которые кремлевский режим может предпринять", - сказала премьер журналистам во вторник.

"Даже не существуя и не действуя, "Северный поток - 2" влияет на цены на газ, потому что мы всегда воспринимали "Северный поток - 2" как геополитический проект, и ничего здесь не изменилось", - добавила она.

Германский канцлер Олаф Шольц во вторник сообщил, что останавливает предназначенный для поставок российского газа в Германию "Северный поток - 2" в ответ на решение Москвы признать ДНР и ЛНР.

Находящаяся в Литве во вторник с визитом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Германия останавливает процедуры сертификации "Северного потока - 2".