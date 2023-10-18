Премьер: Баярунас продемонстрировал, что для него значит мнение коллег

Шимоните считает, что сложившаяся ситуация наносит вред интересам Литвы, поэтому ее надо как можно скорее разрешить.
Она заметила, что МИД не мог не реагировать на жалобы работников посольства.
"Я думаю, что сложившаяся ситуация наносит вред интересам Литвы, поэтому важно ее разрешить. Я не вижу возможности игнорирования таких сообщений МИДом, поскольку важно, чтобы работников дипломатической службы слышали и ценили, а возникающие проблемы - решали, в посольствах обычно работает небольшой коллектив, поэтому нездоровая атмосфера серьезно влияет на эффективность работы", – сказала Шимоните.
Она также отреагировала на критику расследования Генеральной инспекции МИДа.
"Расследование, по моим данным, было проведено в установленном на дипслужбе порядке, я думаю, его провели незаинтересованные профессионалы", – подчеркнула премьер.
Она выразила сожаление в связи с позицией Баярунаса и его реакцией на жалобы коллег: "Дипломатическая служба - это престижная служба, в которой служат штатные работники. Остается лишь сожалеть в связи с тем, что сам посол пытается свести критику большого числа работников посольства на уровень каких-то политических интриг, борьбы, чем по сути демонстрирует, что для него ничего не значит мнение коллег об этике его работы, считает их несамостоятельными. Требовательные руководители в первую очередь требовательны к себе".
Ранее сообщалось, что президентская служба просила правительство провести служебную проверку, чтобы выяснить, нет ли признаков психологического насилия в отношении Баярунаса, попытки подмочить его репутацию и выяснить, как вся эта ситуация попала в СМИ.
Однако премьер сказала, что обращение было иным.
"Президентская служба не просила расследовать насилие или утечку информации, она просила рассмотреть просьбу Баярунаса, поданную службе президента, о проведении независимого расследования в отношении самого посла", – сказала премьер и отметила, что сейчас этот документ рассматривает канцелярия правительства.
В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис решил вызвать Баярунаса для консультаций в Литву: здесь он будет находиться, "пока не восстановят конструктивную и продуктивную работу посольства". Дипломат будет работать в Департаменте стратегического управления и анализа МИД.
Президент Гитанас Науседа считает, что это не является конечным решением проблемы.
Президент убежден, что в отношении Баярунаса должны провести полное служебное расследование.
Ранее президент заявлял, что поддерживает Баярунаса и доверяет ему.
Напомним, что жалобу на Баярунаса написали 13 работников посольства.
Баярунас уверяет, что им пользуются в политической борьбе.