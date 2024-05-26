Предварительные результаты выборов: Науседа побеждает по всей Литве

Пока Науседа лидирует по всей Литве, однако немалая часть избирательных участков еще не предоставила данные. 26 мая голосовать на выборах можно было с 7 до 20 ч.
По данным из 1853 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 75.05% избирателей, а за Шимоните - 23.43%.
После 21 ч. советник президента Литвы Фредерикас Янсонас сказал, что результаты выборов уже ясны, победил Науседа.
Свою команду Науседа пригласил ждать результаты в ресторан Le Mans в районе Ужупис.
"Данные 83 – 14. Конечно, цифры изменятся, а победитель останется неизменным. Это не первые, не вторые и не третьи выборы, которые мы видим, есть данные по половине участков, тенденция понятна. Сами цифры, конечно, изменятся", – сказал Янсонас.
На вопрос, удастся ли Науседе получить 75% голосов, Янсонас ответил: "Не знаю, будет ли 75%, но это всего лишь цифры, не суть. Суть - доверие людей, их решение, ведь это небольшие участки, это регионы, понятно, что люди по всей Литве, не только в крупных городах, думают, они думают о будущем Литвы".
5 лет назад, по данным ГИК, после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%.
В штабе Гитанаса Науседы.
В штабе Ингриды Шимоните.