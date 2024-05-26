2024.05.26 21:26

Предварительные результаты выборов: Науседа побеждает по всей Литве

 
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda

Ингрида Шимоните или Гитанас Науседа – Литва в воскресенье выбирала президента на 5 лет. Поступают первые результаты подсчета голосов.

Пока Науседа лидирует по всей Литве, однако немалая часть избирательных участков еще не предоставила данные. 26 мая голосовать на выборах можно было с 7 до 20 ч.

По данным из 1853 участков (всего 1895), за Науседу проголосовали 75.05% избирателей, а за Шимоните - 23.43%.

После 21 ч. советник президента Литвы Фредерикас Янсонас сказал, что результаты выборов уже ясны, победил Науседа.

Свою команду Науседа пригласил ждать результаты в ресторан Le Mans в районе Ужупис.

"Данные 83 – 14. Конечно, цифры изменятся, а победитель останется неизменным. Это не первые, не вторые и не третьи выборы, которые мы видим, есть данные по половине участков, тенденция понятна. Сами цифры, конечно, изменятся", – сказал Янсонас.

На вопрос, удастся ли Науседе получить 75% голосов, Янсонас ответил: "Не знаю, будет ли 75%, но это всего лишь цифры, не суть. Суть - доверие людей, их решение, ведь это небольшие участки, это регионы, понятно, что люди по всей Литве, не только в крупных городах, думают, они думают о будущем Литвы".

5 лет назад, по данным ГИК, после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%.

В штабе Гитанаса Науседы.

В штабе Ингриды Шимоните.

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