Предупреждения главы ДГБ убедили не всех: в парламенте назревает еще один бой

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что не поддерживает это предложение.
"Я придерживаюсь того же мнения, что и прежде, унификация ограничений пошлет плохой сигнал белорусской оппозиции, живущим здесь и всем тем, кого Литва приглашала, говоря, что ей важно помочь людям, которых преследует белорусский режим", – сказала политик.
"Надо думать, что предпринять, быть может, укреплять учреждение, предоставить больше ресурсов, средств – чтобы обуздать потоки, но предложенный проект закона, мне кажется, ни одной из этих целей достигнуть не поможет. Установлено немало исключений", – прибавила Чмилите-Нильсен.
Министр экономики Аушрине Армонайте сказала, что на фоне геополитической ситуации, вопрос безопасности для нас - самый важный.
"Однако приезжающих в Литву проверяют, службы делают свою работу, они должны это делать, для этого они созданы", – сказала политик.
"Миграция должна быть контролируема, запланирована, но, сказав A, службы должны сказать и Б: то, что они делают", – акцентировала Армонайте.
Предложение об унификации ограничений поддержали "крестьяне".
"Я вижу, что дискуссия возвращается в парламент, надо учиться на ошибках", – сказала староста фракции "крестьян" Аушрине Норкене.
По словам главы фракции соцдемов Альгирдаса Сисаса, с соседями надо жить дальше.
"Я не вижу какой-то угрозы со стороны Беларуси. Может, оттуда появляется один-другой шпион, но у нас для этого есть структуры – они должны работать", – сказал депутат.
Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что аргументы Яунишкиса его убедили, поэтому вопрос унификации, по его мнению, надо обсуждать.
"Посчитайте, в 2025 году у нас будет 100 000 белорусов. Это, я бы сказал, существенная сила. Как бы там ни было, настанет время, когда появится красная линия, и мы не сможем справиться", – сказал LRT Яунишкис.
После этого трое консерваторов – Лауринас Кащюнас, Паулюс Саударгас и Аудрпнюс Ажубалис – зарегистрировали проект закона об ограничениях для белорусов и унификации ограничений с теми, которые применяют в отношении россиян.
Они предлагают приостановить прием заявок на выдачу временного вида на жительство в Литве за границей, сделав исключение для белорусов, в деле которых посредничает уполномоченное правительством ЛР ведомство, и для белорусов, которые являются высококвалифицированными профессионалами и едут работать в Литву (по списку специальностей).
Также предлагается ограничить прием заявок в Литве, за исключением случаев, когда у белорусов есть действительная шенгенская виза или литовская виза или вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.
Ограничение коснется лишь тех, кто обращается за первым видом на жительство. Тем, у кого он есть, кто здесь уже работают, документы будут продлевать без каких-либо ограничений.