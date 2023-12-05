Предупреждения главы ДГБ убедили не всех: в парламенте назревает еще один бой

"Миграция должна быть контролируема, запланирована, но, сказав A, службы должны сказать и Б: то, что они делают", – акцентировала Армонайте.

"Однако приезжающих в Литву проверяют, службы делают свою работу, они должны это делать, для этого они созданы", – сказала политик.

Министр экономики Аушрине Армонайте сказала, что на фоне геополитической ситуации, вопрос безопасности для нас - самый важный.

"Надо думать, что предпринять, быть может, укреплять учреждение, предоставить больше ресурсов, средств – чтобы обуздать потоки, но предложенный проект закона, мне кажется, ни одной из этих целей достигнуть не поможет. Установлено немало исключений", – прибавила Чмилите-Нильсен.

"Я придерживаюсь того же мнения, что и прежде, унификация ограничений пошлет плохой сигнал белорусской оппозиции, живущим здесь и всем тем, кого Литва приглашала, говоря, что ей важно помочь людям, которых преследует белорусский режим", – сказала политик.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что не поддерживает это предложение.

Предложение об унификации ограничений поддержали "крестьяне".

"Я вижу, что дискуссия возвращается в парламент, надо учиться на ошибках", – сказала староста фракции "крестьян" Аушрине Норкене.

По словам главы фракции соцдемов Альгирдаса Сисаса, с соседями надо жить дальше.

"Я не вижу какой-то угрозы со стороны Беларуси. Может, оттуда появляется один-другой шпион, но у нас для этого есть структуры – они должны работать", – сказал депутат.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что аргументы Яунишкиса его убедили, поэтому вопрос унификации, по его мнению, надо обсуждать.

Яунишкис сообщил, что в Литве фиксируют рекордную активность сотрудников КГБ Беларуси.

"Посчитайте, в 2025 году у нас будет 100 000 белорусов. Это, я бы сказал, существенная сила. Как бы там ни было, настанет время, когда появится красная линия, и мы не сможем справиться", – сказал LRT Яунишкис.