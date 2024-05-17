2024.05.17 06:57

Представителю России вручена нота в связи с незаконными действиями в отношении граждан Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг в МИД Литовской Республики был вызван представитель посольства Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота решительного протеста в связи с решением Российской Федерации о включении политиков Литовской Республики в список разыскиваемых лиц за решения, принятые в ходе исполнения ими своих прямых обязанностей.

Как указывается в сообщении, МИД повторно подчеркнул представителю России, что данные решения Российской Федерации противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют попытки фальсификации исторических фактов и выражают неуважение к Литовской Республике.

Министерство иностранных дел Литовской Республики потребовало немедленного прекращения политически мотивированного преследования граждан Литовской Республики.

Это уже вторая в этом году нота протеста, врученная дипломатам Российской Федерации по поводу политического преследования граждан Литовской Республики. Первая нота была вручена ​​14 февраля 2024 года.

Напомним, что Россия объявила в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера, бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, а также нескольких чиновников Литвы, Латвии и Польши, поскольку против них возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

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