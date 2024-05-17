Представителю России вручена нота в связи с незаконными действиями в отношении граждан Литвы

В четверг в МИД Литовской Республики был вызван представитель посольства Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота решительного протеста в связи с решением Российской Федерации о включении политиков Литовской Республики в список разыскиваемых лиц за решения, принятые в ходе исполнения ими своих прямых обязанностей.