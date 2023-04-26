Представителю России в Литве – нота протеста за снос памятника репрессированным полякам и литовцам

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26 апреля в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный посольства РФ Александр Елкин, которому был вручен протест в связи со сносом памятника репрессированным полякам и литовцам в Пермском крае.
Памятник (фото: Ярослав Чернов)
Памятник (фото: Ярослав Чернов)

На встрече дипломаты подчеркнули, что такие действия могут расцениваться как абсолютное неуважение к исторической правде и памяти, попытка узаконить преступления сталинского режима.

Памятник был установлен в 2016 году в Кудымкарском районе Пермского края, на месте бывшего урочища Галяшор.

Памятник представлял из себя деревянную конструкцию на бетонном основании. По его бокам на двух металлических пластинах были написаны 89 имен и фамилий погибших в Галяшоре ссыльных из Литвы и Польши.

Памятник был установлен на средства частных лиц, в том числе тех, кто проживал в Галяшоре до ликвидации спецпоселка. Он располагался в лесу, на удалении от населенных пунктов.

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