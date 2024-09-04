Представителю посольства России выражен решительный протест в связи с террористическими атаками против Украины

В протесте отмечается, что ракеты и бомбы, падающие на учебные заведения, больницы и дома мирных жителей, демонстрируют отчаяние России, полное пренебрежение к человеческим жизням и игнорирование любых правил войны.
Также в протесте напомнили, что юридическая ответственность ждет не только непосредственных исполнителей российских военных преступлений, но и тех, кто несет ответственность за планирование и осуществление военной агрессии России против Украины.
Литва вместе с международным сообществом еще раз призывает Россию немедленно прекратить преступную и жестокую агрессию и подчеркивает, что сделает все возможное для дальнейшего усиления поддержки защищающейся Украины.