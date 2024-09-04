2024.09.04 18:20

Представителю посольства России выражен решительный протест в связи с террористическими атаками против Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusija atakavo Lvivą
Rusija atakavo Lvivą
ФОТО: Roman Baluk | Scanpix

Реагируя на интенсивные обстрелы Россией гражданских объектов в Украине, в том числе на атаку в Полтаве, в результате которой погибли десятки человек, Министерство иностранных дел вызвало представителя посольства Российской Федерации в Литве, которому был выражен решительный протест.

В протесте отмечается, что ракеты и бомбы, падающие на учебные заведения, больницы и дома мирных жителей, демонстрируют отчаяние России, полное пренебрежение к человеческим жизням и игнорирование любых правил войны.

Также в протесте напомнили, что юридическая ответственность ждет не только непосредственных исполнителей российских военных преступлений, но и тех, кто несет ответственность за планирование и осуществление военной агрессии России против Украины.

Литва вместе с международным сообществом еще раз призывает Россию немедленно прекратить преступную и жестокую агрессию и подчеркивает, что сделает все возможное для дальнейшего усиления поддержки защищающейся Украины.

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