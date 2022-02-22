"Во время встречи представителю России вручена нота протеста, в которой заявлен решительный протест в связи с решением России признать так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику", - сообщил МИД.
На встрече было подчеркнуто, что это решение России является грубым нарушением норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинском заключительном акте и Парижской хартии.
"Констатировано, что, признавая сепаратистские регионы Украины, Россия, продолжает грубо нарушать независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины и обязательства, предусмотренные Будапештским меморандумом", - говорится в сообщении МИД.
Российскому представителю также было заявлено требование незамедлительно прекратить агрессивные действия против Украины, вывести войска с оккупированных украинских территорий, отвести российские войска от границ Украины и принять меры к дипломатическому урегулированию конфликта.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего (32)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...
Минздрав отменяет обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными ковидом (1)
С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...
Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает (99)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...
Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (105)
Решение России признать независимость...
Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (138)
После того как президент России Владимир Путин в...