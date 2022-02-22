"Во время встречи представителю России вручена нота протеста, в которой заявлен решительный протест в связи с решением России признать так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику", - сообщил МИД.

На встрече было подчеркнуто, что это решение России является грубым нарушением норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинском заключительном акте и Парижской хартии.

"Констатировано, что, признавая сепаратистские регионы Украины, Россия, продолжает грубо нарушать независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины и обязательства, предусмотренные Будапештским меморандумом", - говорится в сообщении МИД.

Российскому представителю также было заявлено требование незамедлительно прекратить агрессивные действия против Украины, вывести войска с оккупированных украинских территорий, отвести российские войска от границ Украины и принять меры к дипломатическому урегулированию конфликта.