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Во вторник временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Литовской Республике Александра Елкина вызвали в Министерство иностранных дел Литвы (МИД), ему был заявлен протест в связи со сносом с места в Иркутской области, России, монументов, посвященных памяти литовских и польских ссыльных и политзаключенных, говорится в сообщении МИД.
Представителю посольства РФ заявлен протест в связи со сносом монументов в Иркутской области
© DELFI / Andrius Ufartas

Как указано в сообщении, МИД Литвы осудил такие действия России, связанные с переносом с места монументов – памятника и креста, посвященных памяти литовских и польских ссыльных и политзаключенных. Такие целенаправленные действия России по незаконному сносу памятников и знаков уважения к репрессированным и ссыльным нельзя рассматривать иначе, чем осквернение исторической правды и памяти жертв тоталитарного режима.

МИД напоминает, что это уже второй такой инцидент за несколько месяцев. 26 апреля в Министерство иностранных дел также был вызван временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литовской Республике А. Елкин в связи со снесением памятника захороненным ссыльным из Литвы и Польши в Пермской области, России.

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