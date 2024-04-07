Представители трех стран согласовали декларацию: призывают запретить экспорт и транзит российских продуктов питания

"Мы приняли пять важных пунктов, которые будем дорабатывать. Первый пункт касается запрета экспорта и транзита российских и белорусских продуктов питания, зерна. Второй пункт – найти пути для интервенционных закупок. (…) Нам также необходимо сосредоточиться на общем пакете помощи Украине, чтобы восстановить рынки, которые были у Украины до войны", - сказал журналистам после встречи Старкявичюс.

"Было решено, что мы встретимся снова, если возникнут проблемы в ближайшем будущем. Есть еще вопрос транзита, мы его обсуждали, никаких решений с польской стороны не принято, но это следующий этап", - отметил он.

Старкявичюс заверил, что такого рода встречи являются шагом вперед в поисках взаимного согласия. Он надеется, что принятый документ поможет найти и европейские решения.