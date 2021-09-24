"Материала о беспрецедентных фальсификациях достаточно (...), многие европейские коллеги совершенно справедливо вышли с заявлениями о том, что такие выборы признавать нельзя и парламент, избранный по их итогам, признавать (законным - ред.) нельзя", – сказал на пресс-конференции в пятницу в Сейме Владимир Милов.

В. Милов напомнил о принятой Европейским парламентом (ЕП) на прошлой неделе по инициативе европарламентария Андрюса Кубилюса резолюции, содержащей призыв к ЕС быть готовым не признать новый российский парламент.

"Бывший премьер А. Кубилюс и бывшая еврокомиссар Сандра Кальнете выступили с заявлением о том, что ЕС не должен признавать эти выборы, надеемся, что такие обсуждения будут и в ЕП, и в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и в других институциях", – сказал В. Милов.

Он отметил, что состоявшиеся в минувшие выходные выборы в Госдуму были беспрецедентными в плане масштабов фальсификаций и исключения представителей оппозиции из борьбы.

"У нас такого не было никогда (...), что сняли практически всех независимых кандидатов, лидер оппозиции (Алексей) Навальный сидит в тюрьме, и чуть не был убит (...), полиция приходит домой в буквальном смысле слова к десяткам тысяч людей. (...) Мы очень поддерживаем всех, кто говорит, что такие выборы нельзя признавать", – отметил В. Милов.

Представитель оппозиции Иван Жданов задал риторический вопрос: можно ли вообще говорить о каких-то выборах, когда кандидатам от оппозиции не было позволено в них участвовать. "Ни один из кандидатов, не согласованный с администрацией президента, не участвовал фактически в этих выборах", – сказал И. Жданов.

Иван Жданов © AP/Scanpix

По его словам, международное сообщество, само собой разумеется, должно реагировать так, что нельзя признавать такие результаты голосования как достоверные результаты, "это сфальсифицированные результаты".

Организатор пресс-конференции, член Комитета Сейма по иностранным делам Эмануэлис Зингерис информировал, что Сейм своим заявлением даст оценку российским выборам, а Министерство иностранных дел (МИД) Литвы "уже выразило свое абсолютно четкое мнение, что не было свободных выборов в России".

МИД Литвы в понедельник заявил, что выборы в Госдуму России проходили в условиях ограничений гражданских и политических прав и действия властей вызывают сомнения в прозрачности выборов.

"Российские органы власти, пользующиеся репрессивными законами об "экстремистских организациях", "иностранных агентах", "нежелательных организациях" еще сильнее ограничили права человека, функционирование демократии и свободу прессы", – говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД.

Как говорится в заявлении, "эти действия еще сильнее ограничили политический плюрализм в России и возможность российских жителей свободно выражать свою политическую позицию".

На прошлой неделе в России три дня проходило голосование на парламентских выборах. Они были проведены после беспрецедентной расправы с политическими диссидентами, включая отравление и тюремное заключение А. Навального.

Проведенные перед выборами социологические вопросы показывали рекордное снижение популярности правящей партии "Единая Россия". Однако партия президента России Владимира Путина все равно объявила, что получила две трети голосов в нижней палате парламента.