Представители парламентов Литвы, Польши и Украины осудили агрессивные действия России

"Это не "двусторонний конфликт", это – односторонняя агрессия. Путин сконцентрировал на границе с Украиной 150 000 военных. Почему? Пока ответов нет"“, – написал в социальной сети Facebook вице-председатель Сейма Литвы Паулюс Саударгас, отправившийся в Восточную Украину.
Он опубликовал совместное заявление вместе с вице-председателем Сейма Польши Малгожатой-Марией Госевской и первым заместителем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Делегации посещают разные местности в Донбасском регионе, встречаются с местными должностными лицами, военными, жителями.
Руководитель по внешней политике Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник заявил, что Россия стянула вокруг Украины и в аннексированном Крыму более 150 тыс. военных.
Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Москва, в свою очередь, утверждает, что дислоцировала своих военных вдоль западной границы для учений, реагируя на представляющие угрозы действия НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник на заседании Совета по внешним сношениям ЕС призвал блок прибегнуть к секторным санкциям против России с тем, чтобы предотвратить эскалацию положения на Востоке Украины.
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