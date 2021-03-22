"Сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация, что ни одна сторона не может победить, поэтому очень важен внешний фактор", - сказал в понедельник в Вильнюсе глава центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько.

Он участвует во втором международном Форуме Калиновского, посвященном мобилизации демократического сообщества для проведения свободных и демократичечких выборов в Беларуси.

"Если бы у А. Лукашенко не было поддержки Кремля, мы бы внутри решили эту проблему", - сказал А. Лебедько.

По его словам, если давление международного сообщества на режим А. Лукашенко не будет усиливаться, ситуация в стране не изменится. В таком случае он будет править до 90 лет, "потом он будет похоронен в мавзолее, а первый венок возложит новый президент Николай Лукашенко".

"Любые переговоры с А. Лукашенко могут быть только вынужденными", - подчеркнул представитель оппозиции.

Он призвал Запад создать так называемый "план Маршалла" для Беларуси.

"Белорусы должны понять, что все утверждения о том, что когда уйдет А. Лукашенко, придет Светлана Тихановская, начнется экономический кризис - неправда. (...) Должен быть принять пакет экономических реформ", - сказал А. Лебедько.

И он, и представитель правозащитной группы "Весна" Алесь Беляцкий подчеркнули, что Евросоюз (ЕС) должен ввести безвизовый режим для белорусов.

"Ничего не будет лучше кроме возможности увидеть, как живут демократические государства", - сказал А. Беляцкий.

А. Лебедько также призвал создать сеть национальных парламентов, чтобы эти парламенты могли действовать заодно, реагируя на ситуацию в Беларуси.

А. Беляцкий напомнил о репрессиях, сопровождавших президентские выборы в 2011 году, а также введенные Западом санкции. По его словам, тогдашнее международное давление на А. Лукашенко помогло и большинство политзаключенных было освобождено.

По его данным, сейчас в Беларуси возбуждено около 2500 уголовных дел, около тысячи человек находится в тюрьме, практически ежедневно сообщается о новых задержаниях и новых делах.

"Мы констатируем, что непропорционально применяется сила против мирных демонстрантов. Мы доказываем документами сотни тысяч случаев пыток, жестокого поведения, это применяется систематически и не заканчивается по сей день", - сказал правозащитник.

"Сегодня в стране невозможна справедливость, мы вернулись в глухие сталинские времена. В прошлом году было возбуждено массовое уголовное дело за участие в мирной демонстрации (...) Это напоминает 1930-е годы в Советском Союзе. В стране необъявленное военное положение", - сказал А. Беляцкий.

Первый международный Форум Калиновского состоялся в Вильнюсе в августе прошлого года после президентских выборов в Беларуси. Тогда официальным победителем был объявлен А. Лукашенко, который правит с 1994 года, но оппозиция и Запад утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

После выборов в Беларуси началась волна массовых протестов. Силовые структуры подавляли ее при помощи насилия.