02 августа 2023 г. 15:46

Представители Литвы присоединились к акции солидарности с белорусскими политзаключенными

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
29 июля посол по особым поручениям Аста Андрияускене приняла участие в акции солидарности с белорусскими политзаключенными "Нам не все равно".

12-часовой марафон солидарности (беседы в прямом эфире о Беларуси с политиками, дипломатами, представителями гражданского общества, культуры и спорта) организовали представители белорусских демократических сил и независимых средств массовой информации, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Во время марафона солидарности были собраны средства для поддержки белорусских политзаключенных и членов их семей.

По данным правозащитных организаций, в настоящее время в Беларуси находится более 1500 политзаключенных. Большинство из них не получают необходимой медицинской помощи, а родственники некоторых из них уже несколько месяцев не имеют информации о состоянии их здоровья.

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