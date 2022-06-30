Целью визита было обсуждение предварительного графика развертывания, вопросов обеспечения принимающей стороны и управления, командования и координации, сообщили в литовских вооруженных силах.
К вопросу развертывания бригады приступили после того, как несколько лет назад лидеры НАТО подтвердили свои намерения увеличить численность сил, дислоцированных на восточном фланге Альянса, включая Литву.
В Литве международный батальон Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия. В июне канцлер этой страны Олаф Шольц и президент Литвы Гитанас Науседа подписали меморандум о преобразовании подразделения в бригаду.
В настоящее время планируется, что часть воинской части будет дислоцирована в Литве, а часть – в Германии. Размещение штаба Сил передового базирования намечается в Литве, планируется переброска техники, боеприпасов и других средств тылового обеспечения.
"Я могу с уверенностью сказать, что Германия является одним из наших самых сильных партнеров. Они на полную силу инвестируют в нашу инфраструктуру и нашу безопасность, и диалог между нашими странами необходим на всех уровнях - мы должны одинаково видеть картину потенциальных угроз, согласовывать оборонные планы, синхронизировать планы, для этого потребуются дополнительные инвестиции, новая инфраструктура для постоянного присутствия союзников. Мы будем работать вместе с Германией над выполнением решений НАТО", — цитируются в пресс-релизе командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенанта Вальдемарас Рупшис.
В Рукле немецкие офицеры встретились с руководством Оборонного штаба Вооруженных сил Литвы, с командованием Сухопутных войск, специалистами, координирующими поддержку принимающей стороны, и руководством литовской бригады Geležinis Vilkas ("Железный волк").
Большое внимание уделялось условиям для тренировок, их цикличности. Подчеркивалась важность обмена знаниями и опытом, а также доступа в зону ответственности.
Представители Литвы говорят, что поставили цель, чтобы бригада была полностью развернута в стране примерно к 2027 году, после улучшения инфраструктуры принимающей стороны. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва намерена инвестировать с этой целью 0,5 млрд евро.
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