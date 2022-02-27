Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе призвали своих сограждан продложить протест против войны

Скопировать ссылку Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе призвали своих сограждан продложить протест против войны

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Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе провели пресс-конференцию о протестах против войны и отправки белорусских войск в Украину, которые проходили в день референдума. Светлана Тихановская и ее соратники призвали продолжить протесты в понедельник.