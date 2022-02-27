aA
Представители белорусской оппозиции в Вильнюсе провели пресс-конференцию о протестах против войны и отправки белорусских войск в Украину, которые проходили в день референдума. Светлана Тихановская и ее соратники призвали продолжить протесты в понедельник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: dėl ko dreba rankos ir ką daryti esant blogiems kepenų rodikliams?

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Politikoje išaugo melo ir pagiežos paklausa: kaip XX amžiaus tragedija tapo ne Gulagas ar genocidas, o SSRS griūtis

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po tylaus jaunuolio kauke – šaltakraujis monstras: žudiko pasakojimai pašiurpino net visko mačiusius ekspertus

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

TOP новостей

Ketvirtoji Rusijos karo Ukrainoje diena Kijevas Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje, trečioji diena, Kijevas Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena

Война в Украине: Кличко позвал киевлян в укрытия, Беларусь приводит свои войска в боеготовность

Украинская армия сражается со вторгающимися...

Шимашюс "очищает" Вильнюс: отменяет выданные разрешения на протесты, запрещает деятельность Yandex

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в социальной сети Facebook...

В Вильнюсе к посольству России пришли женщины: "Русский военный корабль, иди..."

В Украине уже четвертый день идут бои. В воскресенье в...

Ландсбергис: такова доктрина Путина, Евразия его мечты

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что Европа...

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории (31)

В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальные...