В телефонном интервью BNS юрист организации «Весна» также заявил, что Нобелевская премия вселила в него «осторожную надежду» на то, что такая оценка Запада может облегчить положение политзаключенных и правозащитников в Беларуси.

В пятницу Норвежский Нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира в этом году присуждена Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

Комитет подчеркивает, что лауреаты этого года представляют гражданское общество своих стран.

В пятницу Норвежский Нобелевский комитет призвал освободить Беляцкого из тюрьмы.

В настоящее время он находится под арестом в Беларуси за уклонение от уплаты налогов. Правозащитники утверждают, что дело сфабриковано.

– С какими мыслями вы встречаете присуждение Нобелевской премии мира господину Беляцкому, что это означает для вас, для вашей организации, для всего белорусского общества, для оппозиции?

– Это, в первую очередь, признание огромных заслуг Алеся Беляцкого как правозащитника, как борца за демократию, как борца за независимость Беларуси, за возрождение белорусской нации, белорусской государственности, во-вторых, это, безусловно, напоминание о том, что Алесь сейчас находится в тюрьме, что кроме него в тюрьме находятся еще пять членов правозащитного центра "Весна" (...) И это напоминание о том, что в тюрьмах Беларуси находится еще более 1300 политзаключенных.

Кроме того, премия эта - такой очень важный сигнал всему миру о том, что правозащитные ценности - это то, что сейчас должно быть в фокусе внимания всего мира. То, что эта премия присуждена трем субъектам: Алесю Беляцкому и двум организациям из Украины и России, - это лишнее напоминание о том, что ценности правозащиты, они универсальны, они независимы от границ, от состояния, в котором находится сейчас то или иное государство.

Это напоминание о том, что хотя правительство России при поддержке правительства Беларуси воюет сейчас с Украиной, но гражданское общество России и Беларуси поддерживает борьбу украинского народа.

– Вы говорили, что эта премия - сигнал для всего мирового сообщества, и как вы думаете, какова будет реакция на нее в Минске и в Кремле и будет ли эта реакция вообще?

– Во-первых, это плохая новость для этих режимов, это еще раз напоминает режимам о том, что у них есть обязанности в области прав человека, с одной стороны. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что прямо сразу оба этих режима не вернут Алесю Беляцкому свободу и "Мемориалу" - регистрацию и не прекратят преследования организаций гражданского общества, но, тем не менее, у нас есть осторожная надежда на то, что это все-таки повлияет, как минимум, на судьбы лишенных свободы членов правозащитного центра "Весна" и в том числе Алеся.

– А как вы думаете, как воспримет эту награду сам господин Беляцкий? Вселит ли это в него надежду, укрепит ли его для дальнейшей борьбы за свободу Беларуси?

– Алесь - очень скромный человек, и он наверняка воспримет эту новость как признание заслуг, в первую очередь, всех его коллег, правозащитников, членов организации, которую он создал и которая стала таким ведущим субъектом в правозащите не только в стране, но и, пожалуй, на европейском уровне. Это, конечно, поддержит его и наших коллег, которые вместе с ним находятся в тюрьме.

– Из-за переданных Литвой в 2011 году белорусскому режиму данных господин Беляцкий оказался в заключении первый раз. Как ваша организация и сам господин Беляцкий видят эту ситуацию, обижены ли вы за то, что из-за этой, как тогда ее назвали представители Литвы, "ошибки", неосмотрительности или халатности, создатель "Весны" впервые был отправлен за решетку?

– Он был отправлен не из-за Литвы, а из-за того, что положениями международных договоров, (...) в рамках которых действовала Литва, дорожила ими, безусловно, выполняла их, воспользовались белорусские власти и злоупотребили своими возможностями по этому международному договору. Мы никогда не считали и Алесь никогда не считал Литву и литовское правительство виновными в его первом тюремном заключении. И сейчас Литва достаточно серьезно поддержала белорусских правозащитников вообще, в целом белорусов, когда встретила их на своей земле после того, как нас выдавили с территории Беларуси.

– Как вы думаете, поможет ли Нобелевская премия мира объединиться белорусской оппозиции, которая не всегда говорит в один голос, тем более что в последнее время между представителями разных ее организаций возникли определенные разногласия, взаимные распри?

– Оппозиция никогда не может говорить в один голос, потому что есть разные мнения, есть мнения политиков, есть позиция правозащитников. Но, во-первых, правозащитное сообщество Беларуси - оно едино и всегда было единым, а если оценивать политических субъектов, то я бы сказал, что как раз-таки в настоящее время у белорусов как никогда высоки шансы на то, что у них есть какое общее представительство, представительство их политических интересов в лице офиса Светланы Тихановской и в лице ее самой как такой фигуры (...), символизирующей белорусский протест и проснувшееся сознание белорусов на выборах 2020 года.

– Вы говорили, что Нобелевская премия мира - это сигнал для всего мирового сообщества. Является ли это также сигналом начала конца авторитарных режимов? Как вы сам чувствуете, будет ли ваша борьба еще долгой или победа может быть скорой?

– Любой тоталитарный режим когда-то заканчивает свое существование. Будет это быстро или не очень, зависит от очень многих составляющих, от очень многих причин.

И это зависит не только от от народа Беларуси, хотя, в первую очередь именно от него (...) При любом политическом режиме правозащитники все равно остаются и выполняют какие-то свои важные функции.

– Спасибо за беседу.