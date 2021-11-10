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Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций для минского режима, поскольку не спадает напряженность в связи со скоплением на границе с Польшей и Литвой нескольких тысяч мигрантов, говорит старшее должностное лицо Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам экономики Мэттью Мюррей.
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

"Если говорить о санкциях для Беларуси, то мы постоянно согласуем свои действия не только в правительстве США, но и с нашими союзниками, включая Европейский союз (ЕС). Это обсуждение продолжается, однако, по моим данным, пока никакие решения не приняты", – сказал в среду журналистам М. Мюррей в посольстве США.

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"По вероятным санкциям идут дискуссии, я бы так сказал", – добавил он.

По словам М. Мюррея, сейчас ситуация на восточной границе ЕС "вызывает серьезную обеспокоенность".

Последний раз санкции для Беларуси США ввели в августе, в годовщину протестов, возникших после президентских выборов. Запад считает сфальсифицированными выборы, на которых победил Александр Лукашенко.

Тогда в санкционный список попали 23 физических и 21 юридическое лицо, в том числе – белорусская компания по производству калийных удобрений "Беларуськалий", которая является одним из крупнейших производителей этой продукции в мире и считается важным источником доходов минского режима. Несколько ранее, летом, свои санкции ужесточил и ЕС.

Поскольку в последние месяцы восточные страны Сообщества - Латвия, Литва и Польша – сталкиваются с возросшими потоками нелегальной миграции, дискуссии о новых санкциях для режима возобновились. Об их необходимости в конце октября пришли к единому мнению лидеры ЕС, однако новые санкции еще пока не приняты.

На этой неделе у границы Польши с белорусской стороны скопилось несколько тысяч нелегальных мигрантов. Они устроили там лагерь и пытаются прорваться через границу.

Из-за событий на польской границе со среды в приграничных с Беларусью самоуправлениях Литвы введено чрезвычайное положение.

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