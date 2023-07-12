Представитель США: долгосрочная поддержка Украины даст понять России, что время – не ее союзник

"Эта многосторонняя декларация станет для России важным сигналом о том, что время – не ее союзник", — сказала А. Слот.
Сообщается, что президент США Джо Байден и лидеры остальных стран G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии — позднее в среду присоединятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе и обнародуют новые планы поддержки.
США и их союзники до сих пор оказывали военно-финансовую поддержку Украине на временной основе с целью помочь этой прозападной стране отразить полномасштабное российское вторжение, начавшееся в феврале прошлого года. Но с учетом того, что Украине, вероятно, предстоит долгий путь к долгожданному членству в НАТО, страны G7 представят промежуточный план по обеспечению непрерывной поддержки.
А. Слот заявила журналистам, что лидеры G7 сообщат об этом плане при В. Зеленском. Цель нового плана, по словам представителя США, состоит в том, чтобы "помочь Украине создать армию, способную защитить себя и отразить будущее нападение", с упором на "долгосрочные инвестиции" в военно-экономической области.
Детали плана пока неизвестны. А. Слот сказала, что каждая страна проведет отдельные двусторонние переговоры с Украиной о том, "как сделать это реальностью".
План G7 представляет собой гарантию того, что Украина не останется в одиночестве, после того как страны НАТО в Вильнюсе четко заявили о трудностях, с которыми Киеву еще предстоит столкнуться на пути к вступлению в Альянс.