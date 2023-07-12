Представитель США: долгосрочная поддержка Украины даст понять России, что время – не ее союзник

"Эта многосторонняя декларация станет для России важным сигналом о том, что время – не ее союзник", — сказала А. Слот.

Сообщается, что президент США Джо Байден и лидеры остальных стран G7 — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии — позднее в среду присоединятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе и обнародуют новые планы поддержки.

США и их союзники до сих пор оказывали военно-финансовую поддержку Украине на временной основе с целью помочь этой прозападной стране отразить полномасштабное российское вторжение, начавшееся в феврале прошлого года. Но с учетом того, что Украине, вероятно, предстоит долгий путь к долгожданному членству в НАТО, страны G7 представят промежуточный план по обеспечению непрерывной поддержки.