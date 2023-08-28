Представитель перевозчиков: после закрытия еще 2 пунктов на границе Литва превратится в гнойный аппендицит

"Мы не политики, а бизнес. Бизнес зависит от того, как он работает. Мы говорим, что, если колеса крутятся, мы зарабатываем деньги, когда мы стоим на месте или закрываемся, мы больше не зарабатываем. Такова наша оценка", – сказал З. Буйвидас агентству ELTA.
"Мы не можем указывать политикам и политизировать, но политики должны контролировать ситуацию, и думаю, что в этом месте после закрытия (пограничных пунктов пропуска – ELTA) совершенно ясно, что мы, скорее всего, превратимся из транзитной страны в гнойный аппендицит или в такую серость. Наш имидж как транзитной страны ослабнет не только здесь, но и на Западе. И в плане инвестиций, и т. д.", – подчеркнул он.
З. Буйвидас заявил, что закрытие еще двух ППП с Беларусью может привести к удвоению очередей на границе. По его словам, растущие очереди приведут к тому, что литовский бюджет будет получать меньше денег.
"Конечно, мы не можем все закрыть, я так понимаю, все равно в Договоре о вступлении в Европейский союз предусмотрено, что въезд в Калининград мы должны оставить. А теперь, с закрытием тех двух пунктов, мы удвоим очереди", – заявил генсек Linava.
"Очереди означают простой и то, что в бюджет нашей страны поступит меньше денег. Министр (Агне Билотайте – ELTA) очень четко сказала, что не хватает работников, таможенников. Когда-то, когда мы это говорили, всем это очень не нравилось. Сегодня мы услышали из ее слов о том, что именно поэтому удобно закрыть те два пункта и таким образом будет вестись борьба с контрабандой. Странно, почему сейчас нельзя бороться с 4 пунктами. Для перевозчиков это нехорошо", – подчеркнул он.
МВД намерено в ближайшее время предложить обсудить закрытие еще двух пограничных пунктов с Беларусью – Лаворишкес и Райгардас. Министр внутренних дел Агне Билотайте подтвердила это журналистам в понедельник, отметив, что Литва готова к постепенному закрытию пограничных пунктов.