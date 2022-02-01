"Дни ограниченного суверенитета Европы давно прошли. В XXI веке нет места понятию "сферы влияния". Государства имеют право выбирать или изменять свои меры безопасности. Ни одна третья страна не имеет права вето на суверенный выбор независимых и демократических государств", — заявил дипломат в совместном заявлении Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник.

Он подтвердил поддержку странами Балтии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, осудил продолжающуюся с 2014 года агрессию России против Украины, незаконную аннексию Крыма и дальнейшую эскалацию ситуации с дислокацией вооруженных сил.

В заявлении подчеркивается, что Кремль продолжает распространять неверный нарратив, говоря о том, что Россия вынуждена защищаться от угрозы, в то время как Россия является агрессором, укрепляя свою безопасность за счет других и угрожая Украине и соседним странам.

Постоянный представитель Литвы при ООН подтвердил приверженность стран Балтии основным принципам международной безопасности, которые закрепляют суверенное равенство и территориальную целостность государств, неприкосновенность границ и воздержание от применения силы.

Он призвал Россию к соблюдению принципов Хартии ООН, к деэскалации ситуации и к началу подлинного диалога.

В заявлении также подтверждается поддержка Эстонией, Латвией и Литвой усилий по поиску возможностей мирного и слаженного разрешения конфликта, включая Нормандский формат, Трехстороннюю контактную группу и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Заседание Совбеза ООН было инициировано США, несмотря на попытку России заблокировать этот вопрос в повестке дня Совбеза.

Кремль сосредоточил на границе с Украиной более 100 тысяч военных, а также военную технику. Запад обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе.