Представитель литовской миссии при Альянсе: cтраны НАТО будут защищены незамедлительно

- Оборонная концепция НАТО меняется в связи с российской агрессией против Украины. Речь идет о переходе от концепции "сдерживания путем удара в ответ" к "сдерживанию путем недопущения", то есть недопущения оккупации территорий стран-членов Альянса. Каким будет усиление восточного фланга?

- Вы абсолютно правы. В Мадриде страны НАТО договорились о том, что теперь у нас будут новые оборонные планы, и что каждый дюйм территории стран НАТО будет защищаться незамедлительно.

К саммиту в Вильнюсе мы планируем согласовать и подтвердить новые оборонные планы. И это качественно новые оборонные планы, у нас будут согласованные и выделенные силы, которые будут готовы защищать каждый дюйм территории. Это касается и стран Балтии.

И мы работаем с Германией по вопросу размещения бригады (на постоянной основе, - Delfi) в Литве. Однако это продолжается (согласование - Delfi) на двусторонней основе. Но, как вы сказали, у НАТО есть новые или, которые собираются утвердить, оборонные планы, которые позволят иметь больше сил НАТО на восточном фланге. Эти силы будут готовы защищать страны НАТО с самого начала кризиса.

- Какое у вас отношение к существующим планам, допускающим оккупацию территорий, особенно глядя на опыт в Украине?

- Что мы делаем, так это готовимся защищать себя. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы не дать России или другим странам, которые могут напасть на нас, оккупировать нас. И те новые планы НАТО как раз подготовлены для такой ситуации, чтобы избежать такой ситуации, как в Украине сейчас.

Поэтому мы хотим иметь больше сил НАТО в нашем регионе. Также предпринимаем со своей стороны меры по укреплению обороны. Это относится и к возможности или готовности общества к обороне, как это делает Украина. Я имею в виду, что это было важно, но сначала недооценено в украинском случае, это желание, воля к борьбе.

Так что да, НАТО делает все, чтобы избежать ситуации, в которой сейчас находится Украина.

- Этот план пока на стадии обсуждения и должен быть одобрен на саммите?

- Да, именно. Я имею в виду, процесс заключается в том, что эти новые планы сейчас разрабатываются. Они не подтверждены, но они включены. Сейчас идет обсуждение в НАТО. Это происходит на военном уровне, на политическом уровне. И, конечно, в течение апреля, мая, июня обсуждение будет продолжаться. И к Вильнюсскому саммиту эти планы должны быть согласованы и подтверждены.

- Если речь зайдет о потенциальном членстве Украины, что сейчас обсуждается среди наших союзников?

- Во время Вильнюсского саммита будет украинская сессия. Мы надеемся и хотим, чтобы там был пакет поддержки для Украины. Конечно, мы не говорим о членстве, т.к. это очень сложный вопрос. И Украина прекрасно знает, что Вильнюс - это не саммит по членству. Но НАТО обсуждает, и НАТО собирается предложить пакет для Украины, который включает в себя более сильную политическую поддержку, а также более сильную практическую поддержку. Вот что мы собираемся предложить, но дискуссии продолжаются. Поэтому да, Украина - это тема для Вильнюса, и да, увеличение политического диалога и увеличение политической поддержки будут вопросом этой дискуссии.