Представитель Литовской армии: мы не видим повышенной угрозы со стороны России

Однако, по его словам, российский режим остается агрессивным и готов вмешиваться в дела других стран.
"Аналитики Литовской армии сообщили мне, что оборонная ситуация за последнее время не изменилась. (...) Россия продолжает вмешиваться в дела соседних стран и продолжает войну в Украине, но мы не видим усиления активности в регионе. Военные учения уже не такие масштабные, как раньше. Можно сказать, что ситуация не изменилась", - сказал Г. Валинтелис.
"Мы не видим повышенной угрозы со стороны армии", - подчеркнул он.
Представитель армии также подчеркнул, что оборонные планы НАТО были обновлены. По его словам, Альянс также стал уделять больше внимание обороне и направляет в Балтийский регион силы, которые предоставит Германия.
"Если говорить о ситуации в регионе, то мы должны радоваться тому, что Финляндия присоединилась к НАТО, дорабатываются пересмотренные планы обороны и утверждаются новые", - сказал он.
"Если раньше альянс НАТО пытался только реагировать на кризисы, то теперь основное внимание уделяется обороне. И создан план для Балтийского региона, на который выделены мощности", - подчеркнул он.
Г. Валинтелис также сообщил, что Литовская армия продолжит расширять свои военные возможности, уделяя особое внимание сухопутным войскам, а также будет пополнять запасы боеприпасов и другие запасы. По его словам, вторжение России в Украину показало, что запасы остаются важными и в современной войне.
"Маневр на суше – это номер один, будут дополнительные системы и бронетехника, а Литовская армия много инвестирует в запасы. В прошлом у нас, возможно, не было на это бюджета или мы не считали это приоритетом. Но война в Украине показывает, что запасаться необходимо", - пояснил Г. Валинтелис.