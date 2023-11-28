Представитель Литовской армии: мы не видим повышенной угрозы со стороны России

Однако, по его словам, российский режим остается агрессивным и готов вмешиваться в дела других стран.

"Аналитики Литовской армии сообщили мне, что оборонная ситуация за последнее время не изменилась. (...) Россия продолжает вмешиваться в дела соседних стран и продолжает войну в Украине, но мы не видим усиления активности в регионе. Военные учения уже не такие масштабные, как раньше. Можно сказать, что ситуация не изменилась", - сказал Г. Валинтелис.

"Мы не видим повышенной угрозы со стороны армии", - подчеркнул он.

Представитель армии также подчеркнул, что оборонные планы НАТО были обновлены. По его словам, Альянс также стал уделять больше внимание обороне и направляет в Балтийский регион силы, которые предоставит Германия.

"Если говорить о ситуации в регионе, то мы должны радоваться тому, что Финляндия присоединилась к НАТО, дорабатываются пересмотренные планы обороны и утверждаются новые", - сказал он.