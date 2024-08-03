Представитель фермеров положительно оценивает предложенную кандидатуру на должность министра сельского хозяйства

По словам председателя Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнаса Гофманаса, фермеры ожидают „исправления“ проводимой министерством политики, как это, по их мнению, было с министром национальной обороны.

„Мы считаем, что это правильное решение, которое можно было принять уже давно. Поскольку К. Старкявичюс обладает опытом работы на посту министра сельского хозяйства, среди земледельцев оценивается положительно. Самое главное, что человек сам фермер и очень тесно связан с этой областью. Это одно из немногих решений правительства, которые можно считать мудрыми и радующими“, — пояснил Elta И. Гофманас.