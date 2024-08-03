Представитель фермеров положительно оценивает предложенную кандидатуру на должность министра сельского хозяйства

По словам председателя Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнаса Гофманаса, фермеры ожидают „исправления“ проводимой министерством политики, как это, по их мнению, было с министром национальной обороны.
„Мы считаем, что это правильное решение, которое можно было принять уже давно. Поскольку К. Старкявичюс обладает опытом работы на посту министра сельского хозяйства, среди земледельцев оценивается положительно. Самое главное, что человек сам фермер и очень тесно связан с этой областью. Это одно из немногих решений правительства, которые можно считать мудрыми и радующими“, — пояснил Elta И. Гофманас.
„Возможно, будет похожая ситуация, как с министром национальной обороны, где изменение оправдалось“, – рассуждал он.
Несмотря на то, что правительство в новом составе проработает всего несколько месяцев, представитель СХС считает, что если К. Старкявичюс станет министром, то займется фундаментальными проблемами аграрного сектора.
„Я думаю, что по крайней мере какие-то фундаментальные проблемы обязательно решит и действительно будет хороший результат“, – заявил он.
Ранее И. Гофманас утверждал, что назначение К. Старкявичюса министром сельского хозяйства поможет реабилитировать имидж правящих в глазах земледельцев.
Сам же политик ранее заявил, что не знает, примет ли такое предложение, и считает, что должны быть рассмотрены все аргументы.