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Ключом к безопасности Альянса являются сдерживание, оборона и дипломатия, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в связи с концентрацией вооруженных сил России у границ Украины.
NATO priešakinių pajėgų batalionas
NATO priešakinių pajėgų batalionas
© KAM

Об этом он сказал в среду в Рукле, где отмечается пятилетие размещения международной группы Батальона Сил передового базирования НАТО.

"Мощное сдерживание и оборона НАТО помогли поддерживать мир на протяжении более 70 лет. Также сдерживание и оборона в сочетании с диалогом и дипломатией необходимы для обеспечения безопасности наших народов в этом все более соревнующемся мире, особенно перед лицом агрессивной риторики и давления со стороны России", — сказал Джоанэ.

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Москва стянула к границе Украины более 100 тыс. военных и тяжелую технику, но отрицает намерение вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцируется в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения.

Россия требует, чтобы такие страны, как Украина и Грузия, не могли вступить в Североатлантический союз и чтобы силы Альянса, дислоцированные в Восточной Европе, были сокращены.

Символ духа Альянса

В ответ на действия России на Украине в 2017 году НАТО разместил Литве боевую группу Батальона сил передового базирования Альянса, возглавляемую Германией. В настоящее время в подразделении служат около 1,2 тыс. военных, они меняются каждые шесть месяцев.

Для сдерживания Кремля аналогичные подразделения, но под руководством других государств НАТО, были созданы в Эстонии, Латвии и Польше.

По словам Джоанэ, эта боевая группа "символизирует все, чем дорожит НАТО".

"Люди и народы со всего нашего большого Альянса служат вместе, как единое целое, — рассуждал он. – Это настоящий символ нашей трансатлантической солидарности и решимости. В целом почти 5 тысяч мужчин и женщин в униформе из более чем 20 стран НАТО проходят подготовку с силами принимающей страны".

Важность единства Североатлантического союза подчеркнул и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Вы символизируете дух нашего Альянса", — сказал Бауэр военным.

Больше военных

Германия разместила в Литве 500 военнослужащих, а недавно Берлин решил направить в регион еще несколько сотен военнослужащих из-за напряженности в сфере безопасности.

Посол Германии Маттиас Зонн подчеркнул, что это решение было принято Берлином для обеспечения безопасности не только Литвы, но и всей Европы.

"Мы последовательно и в единстве с НАТО выступаем за нашу общую опасность", — подчеркнул он.

В батальоне также служат военные из Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Норвегии и Чехии.

Министр обороны Нидерландов Карин Олонгрен, также принявший в участие в торжествах, сказал, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу возможного военного конфликта у своих границ, поскольку Литва граничит как с Беларусью, так и с Россией.

При этом, он выразил убеждение в том, что именно силы НАТО обеспечивают безопасную и мирную жизнь.

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