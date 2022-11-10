«Мы еще не приняли решение о специальном трибунале, мы все еще рассматриваем его», — заявил в четверг журналистам представитель Джо Байдена, участвовавший в форуме «Будущее демократии», организованном в Литве.
Он подчеркнул, что Россия будет привлечена к ответственности за вторжение и военные преступления в Украине, но в какой форме - будет решаться в будущем.
«Мы поддерживаем украинское правительство, которое прилагает усилия на национальном уровне, чтобы привлечь россиян к ответственности за их действия. Мы также поддерживаем различных международных деятелей, в том числе Международный уголовный суд, организации, подчиненные ООН, ОБСЕ», — сказал Бершински.
В середине октября Литва вместе с Латвией и Эстонией призвала Евросоюз и международных партнеров создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине. Страны утверждают, что такой трибунал позволит привлечь к ответственности и руководство России.
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