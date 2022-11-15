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Во вторник консерваторы Сейма приняли решение относительно кандидата в председатели Комитета по иностранным делам (КИД) – им стал бывший глава этого комитета Жигимантас Павиленис.
Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis
© DELFI / Andrius Ufartas

Чуть ранее политик ушел с поста председателя КИД по причине конфликта с лидерами партии в связи с выражаемой политиком в публичном пространстве критикой в адрес правительства по вопросу перевозки удобрений "Беларуськалий". После критики и в связи с позицией по отношению к офису президента, Ж. Павиленис покинул пост по собственному желанию.

В понедельник Совет Европейского союза (ЕС) окончательно утвердил назначение Лаймы Люции Андрикене на пост члена Европейской счетной палаты. Во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала прекращенными полномочия члена Сейма. После ухода политика Л. Л. Андрикене из Сейма освободилось также место председателя КИД.

Среди фаворитов на пост председателя КИД также нередко называли принадлежащих фракции консерваторов членов Сейма Эмануэлиса Зингериса, Аудронюса Ажубалиса, Андрюса Вишняускаса, Матаса Малдейкиса.

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