Председатель партии "Во имя Литвы": это голосование покажет, являемся ли мы западным государством

"Для президента, наверное, первым и самым серьезным вызовом в течение этого срока будет обеспечение не стагнации, а стабильности в сфере безопасности. У нас в стране это лидерство в принятии решений, потому что дискуссии – наверное, всем уже от них плохо, что делать и как делать. Здесь необходимо продемонстрировать лидерство и представлять интересы нашей страны и на международной арене, и, в первую очередь, когда речь заходит о ЕС", – сказал политик.