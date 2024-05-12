2024.05.12 13:26

Председатель партии "Во имя Литвы": это голосование покажет, являемся ли мы западным государством

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Проголосовавший на президентских выборах председатель союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что поддержал того кандидата, который способен обеспечить интересы национальной безопасности страны наилучшим образом.

"За кандидата, который лучше всего соответствует сегодняшним геополитическим реалиям, то есть обладает знаниями, связанными с безопасностью, национальной безопасностью и способен обеспечить твердую оборону страны в этой сфере", – заявил С. Сквернялис в воскресенье.

Политик подчеркивает, что эти президентские выборы станут перед выборами в Сейм индикатором того, в каком направлении движется литовское общество.

"Я вообще думаю, что это голосование, как в школах – сейчас была оценка промежуточной успеваемости перед осенью. И она очень четко покажет, являемся ли мы все-таки западным, демократическим государством, или значительная часть нашего общества все же склоняется в сторону такого постсоветского, посткоммунистического, пророссийского общества", – заявил С. Сквернялис.

"Потому что мы очень четко видели кандидатов, которые, даже странно, что после столь долгой независимости прочно срослись с тем постсоветским, пострусским миром", – добавил он.
С. Сквернялис также подчеркнул, что самым серьезным вызовом для новоизбранного президента станет обеспечение стабильности в сфере безопасности.

"Для президента, наверное, первым и самым серьезным вызовом в течение этого срока будет обеспечение не стагнации, а стабильности в сфере безопасности. У нас в стране это лидерство в принятии решений, потому что дискуссии – наверное, всем уже от них плохо, что делать и как делать. Здесь необходимо продемонстрировать лидерство и представлять интересы нашей страны и на международной арене, и, в первую очередь, когда речь заходит о ЕС", – сказал политик.

"Потому что очередные выборы в Европарламент также будут борьбой за защиту наших национальных интересов", – также отметил он.

Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.

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