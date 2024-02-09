Председатель социал-демократов: пример нацстадиона показывает неспособность столичных властей реализовать крупные проекты

"Стадион никак не может построиться более 30 лет, это в очередной свидетельствует о неспособности Вильнюсского муниципалитета и каких-то политиков, находившихся у власти, реализовать такие крупные проекты", – заявила В. Блинкявичюте в эфире Žinių radijas в пятницу.

"Когда мэр Вильнюса спокойно излагает, как Hanner возьмет на себя строительство и построит самый большой стадион, центр в странах Балтии, такие громадные желания иногда выглядят смешно, дай Бог, чтобы они были реализованы, но по поводу стадиона есть чем заняться и Службе государственных закупок, а возможно даже и правоохранительным органам посмотреть, как здесь все продвигается", – сказала она.

В. Блинкявичюте отметила, что можно было бы поинтересоваться и мнением вильнюсцев, нужен ли все еще им это стадион. У нее также возникают вопросы и по поводу постоянно растущей стоимости проекта.