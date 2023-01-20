По ее словам, стоило бы выяснить, почему процентные ставки в Литве выросли больше, чем, по словам политика, в Латвии или Эстонии.

"Вопрос в том, не перекладывается ли весь риск на плечи человека, чтобы только не уменьшилась прибыль банков. Здесь действительно требуется определенная оценка и расследование со стороны ответственных специалистов, почему эти процессы происходят. И было бы хорошо услышать от Центробанка Литвы (...), что на самом деле происходит и почему, каковы причины, и какие решения можно принять, чтобы это не произошло", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказала В. Блинкявичюте.

"Центробанк Литвы мог бы предоставить больше ответов и провести некоторый надзор. Потому что на самом деле эти процентные ставки в нашей стране варьируются, хотя в других странах Европейского союза это не так", - добавила политик.

Она рассуждает, что процентные ставки в Литве могли повыситься из-за недостаточной конкуренции между действующими в стране банками, которые, вероятно, "каким-то образом договариваются и повышают процентные ставки". Также, по мнению социал-демократа, значительный скачок процентных ставок мог быть вызван текущей ситуацией на рынке недвижимости.

"На самом деле это самые высокие процентные ставки за весь период", - подчеркнула В. Блинкявичюте.

В прошлом году Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал повышать базовые процентные ставки, что привело к увеличению процентной ставки межбанковского рынка EURIBOR, определяющей размер платежей по жилищным кредитам.

По данным на четверг, 1 мес. ставка EURIBOR достигает 1,98 проц., 3 мес. – 2,34 проц., полугодовая – 2,83 проц., годовая – 3,31 проц.