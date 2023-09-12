Председатель соцдемов: налоговая реформа уже похоронена, мы не можем ее поддержать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте считает, что проект налоговой реформы уже можно хоронить и он не будет принят. Она также утверждает, что социал-демократы не могут одобрить запланированные налоговые изменения.

"Мы, социал-демократы, не можем поддержать такую ​​(налоговую – ELTA) реформу, которая предлагается сейчас. Начался новый политический сезон – и снова правящие партии не общаются друг с другом. Я имею в виду две либеральные партии и консерваторов, потому что относительно налогов все тянут на свою сторону", - в понедельник телеканалу LRT сказала В. Блинкявичюте.

"Это как в басне про лебедя, щуку и рака – каждый тянет часть телеги налоговой реформы на свою сторону, поэтому вряд ли что-то удастся сделать. Денег никогда не будет достаточно, ни в хорошие времена, ни в плохие, но у государства есть приоритеты. На мой взгляд, образование должно быть приоритетом номер один", - подчеркнула она.

Коалиционный совет, собравшийся в конце августа, договорился поэтапно продолжить обсуждение налоговой реформы, вызвавшей противоречия между правящими партиями, и уделить этому достаточно времени. Не исключено, что часть обсуждений может перенестись и на следующий год.

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