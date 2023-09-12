Председатель соцдемов: налоговая реформа уже похоронена, мы не можем ее поддержать

"Мы, социал-демократы, не можем поддержать такую ​​(налоговую – ELTA) реформу, которая предлагается сейчас. Начался новый политический сезон – и снова правящие партии не общаются друг с другом. Я имею в виду две либеральные партии и консерваторов, потому что относительно налогов все тянут на свою сторону", - в понедельник телеканалу LRT сказала В. Блинкявичюте.

"Это как в басне про лебедя, щуку и рака – каждый тянет часть телеги налоговой реформы на свою сторону, поэтому вряд ли что-то удастся сделать. Денег никогда не будет достаточно, ни в хорошие времена, ни в плохие, но у государства есть приоритеты. На мой взгляд, образование должно быть приоритетом номер один", - подчеркнула она.