Председатель соцдем за унификацию ограничений для россиян и белорусов, если необходимо

"Снова возник вопрос об условиях досмотра, условиях допуска, условиях наблюдения как для граждан России, так и для граждан Беларуси. Ранее Сейм принял решение, и в отношении россиян и белорусов были приняты разные предложения. Но сейчас, судя по всему, ситуация меняется, и осенью мы снова вернемся к этому вопросу", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказала В. Блинкявичюте.