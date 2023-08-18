18 августа 2023 г. 11:36

Председатель соцдем за унификацию ограничений для россиян и белорусов, если необходимо

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Ограничительные меры, применяемые к гражданам Беларуси, могут быть ужесточены, если органы, отвечающие за национальную безопасность, будут видеть в этом необходимость, считает председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте.

"Снова возник вопрос об условиях досмотра, условиях допуска, условиях наблюдения как для граждан России, так и для граждан Беларуси. Ранее Сейм принял решение, и в отношении россиян и белорусов были приняты разные предложения. Но сейчас, судя по всему, ситуация меняется, и осенью мы снова вернемся к этому вопросу", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказала В. Блинкявичюте.

"Выслушав предложения служб все же следует искать решение по унификации", - пояснила она.

Политик указала, что доверяет компетенциям служб по оценке угроз, исходящих из Беларуси. Именно поэтому и при рассмотрении вопроса об ужесточении национальных санкций, по ее словам, политикам следует доверять службам.

"Здесь должны высказаться профессионалы – в первую очередь должны оцениваться все последствия, необходимо выслушать все стороны и уже потом должны принимать соответствующие решения", - сказала председатель СДПЛ.

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